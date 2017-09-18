Несколько улиц в Ростове до начала октября останутся без света

В Ростове несколько улиц до начала октября останутся без света.



21 сентября с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена по адресам:

- пр. Шолохова, 60-84;

- пер. Лечебный, 1-27, 2-28;

- ул. 14-я Линия, 65-71.



С 21 сентября по 6 октября электричество будут отключать с 7 до 17 часов по адресам:

- ул. Амбулаторная, 95, 97-103, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107-115;

- пер. Булановский, 44;

- ул. Демьяна Бедного, 26, 26/2, 28-30;

- пер. Деревянко, 11-27, 18-36, 44;

- ул. Подгорная, 1-23, 2-20;

- пер. Сапёрный Спуск, 31/2, 31-49, 50, 52.