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Несколько улиц Ростова останутся без света на следующей неделе и до конца месяца

В Ростове на следующей неделе и до конца месяца несколько улиц обесточат. Так, 15 июня с 9 до 17 часов свет выключат на улицах:
- Лелюшенко в домах №№ 1, 1а, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2;
- Думенко в домах №№ 1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7.

16 июня с 9 до 17 часов свет отключат на улице Калитвинской в домах с 18 по 26 и с 15 по 19.

Кроме того, с 19 по 30 июня с 9 до 17 часов электроэнергию будут выключать на переулке Боковском в домах с 10 по 40 и с 1 по 49, а также на улице Герцена в домах с 1 по 7. По этим же адресам света не будет также с 3 по 10 июля.

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