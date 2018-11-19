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Несколько домов в Ростове останутся без газа

Несколько домов в Ростове останутся без газа

В Ростове 29 ноября временно отключат газ в девяти домах. Газоснабжение приостановят с 10 до 16 часов в домах №№ 199/4 и 207/1 по проспекту Шолохова.

В то же время газа не будет по адресам: проспект Стачки, 199/1,199/2, 199/3-а, 199/3-б, 199/3-в, 199/3-г, 199/3-д.

Помимо этого, возможно понижение давления газа и даже его отключение на Шолохова, в домах №№ 207/2, 207/3, 209, 209/1.

Причиной отключения станут ремонтно-восстановительные работы на газопроводе.

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