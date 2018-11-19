Несколько домов в Ростове останутся без газа





В Ростове 29 ноября временно отключат газ в девяти домах. Газоснабжение приостановят с 10 до 16 часов в домах №№ 199/4 и 207/1 по проспекту Шолохова.



В то же время газа не будет по адресам: проспект Стачки, 199/1,199/2, 199/3-а, 199/3-б, 199/3-в, 199/3-г, 199/3-д.



Помимо этого, возможно понижение давления газа и даже его отключение на Шолохова, в домах №№ 207/2, 207/3, 209, 209/1.



Причиной отключения станут ремонтно-восстановительные работы на газопроводе.