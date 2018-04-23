Несколько десятков домов в Ростов останутся без света





В Ростове в ближайшие дни несколько десятков домов останутся без света.



Подача электроэнергии будет прекращена 27 мая с 9 утра до 16 часов на улицах:

- Зорге в домах №№ 42А/127, 44/127, 44А/127, 44, 46;

- Толмачева 109/27, 117, 128;

- Кустанайская, 115.



3 и 4 мая с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Владиленской в домах с 1 по 55 и с 2 по 38;

- Кржижановского в домах с 1 по 41 и с 2 по 56;

- Герцена в домах с 13 по 61;

- пер. Бакинском в домах с 1 по 9;

- пер. Норильском в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;

- пер. Рацонализаторском в домах с 1 по 31 и с 2 по 24.

- Ереванской в домах с 12 по 28;

- 30-й Линии в домах с 2 по 8 и с 1 по 11;

- 31-й Линии в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;

- 32-й Линии в домах с 1 по 17 и с 2 по 22.



Как сообщают Ростовские городские электрические сети, отключение проводится для исключения аварийных ситуаций на трансформаторной подстанции.