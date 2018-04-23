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Несколько десятков домов в Ростов останутся без света

Несколько десятков домов в Ростов останутся без света

В Ростове в ближайшие дни несколько десятков домов останутся без света.

Подача электроэнергии будет прекращена 27 мая с 9 утра до 16 часов на улицах:
- Зорге в домах №№ 42А/127, 44/127, 44А/127, 44, 46;
- Толмачева 109/27, 117, 128;
- Кустанайская, 115.

3 и 4 мая с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:
- Владиленской в домах с 1 по 55 и с 2 по 38;
- Кржижановского в домах с 1 по 41 и с 2 по 56;
- Герцена в домах с 13 по 61;
- пер. Бакинском в домах с 1 по 9;
- пер. Норильском в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;
- пер. Рацонализаторском в домах с 1 по 31 и с 2 по 24.
- Ереванской в домах с 12 по 28;
- 30-й Линии в домах с 2 по 8 и с 1 по 11;
- 31-й Линии в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;
- 32-й Линии в домах с 1 по 17 и с 2 по 22.

Как сообщают Ростовские городские электрические сети, отключение проводится для исключения аварийных ситуаций на трансформаторной подстанции.

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