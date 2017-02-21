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На жителя Волгодонска возбуждено дело за склонение девушки-подростка к употреблению наркотиков

На 45-летнего жителя Волгодонска возбуждено уголовное дело за склонение к употреблению наркотиков девушки-подростка.

По версии следствия, с лета 2016 года по январь 2017 года волгодончанин у себя дома «угощал» наркотиками свою 17-летнюю знакомую.
- В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен следователем, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - По уголовному делу назначены судебные экспертизы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего». Расследование продолжается.

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