На Западном в Ростове на сутки отключат холодную воду

В Ростове в Западном районе на сутки отключат холодную воду. Подача воды будет прекращена с 9.00 12 июля до 9.00 13 июля.



Без воды останутся жильцы домов, расположенных в границах улиц Дунаевского - переулка Защитного, улицы Трудящихся - проспекта Стачки, 2-й Баррикадной - переулка Перовского. Воды также не будет в поликлинике № 7 на улице 1-й Баррикадной, 9.



Отключение водоснабжения связано с работами по замене задвижек на улице 3-й Кольцевая/площади Круглой.