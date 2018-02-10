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На улице Богданова в марте ограничат остановку транспорта

В Ростове на улице Богданова ограничат остановку транспорта.

Ограничение вводится с 4 марта. Из-за строительства жилого дома, остановка транспорта будет запрещена на участке от 37-й Линии до 39-й Линии.

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