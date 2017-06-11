На трассе Ростов - Таганрог у пассажирки «Дэу» нашли наркотики





На трассе Ростов - Таганрог у пассажирки «Дэу Нексия» нашли наркотики.



На 53-м километре автодороги инспекторы ДПС остановили иномарку, которой управлял 25-летний водитель. Во время досмотра у 34-летней пассажирки легковушки полицейские нашли полимерные пакеты с замками-фиксаторами, а также куски фольги со следами белого порошка.

- Физико-химическое исследование подтвердило, что изъятое вещество является производным наркотического средства массой более четырех граммов, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».