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На трассе Ростов - Таганрог у пассажирки «Дэу» нашли наркотики

На трассе Ростов - Таганрог у пассажирки «Дэу» нашли наркотики

На трассе Ростов - Таганрог у пассажирки «Дэу Нексия» нашли наркотики.

На 53-м километре автодороги инспекторы ДПС остановили иномарку, которой управлял 25-летний водитель. Во время досмотра у 34-летней пассажирки легковушки полицейские нашли полимерные пакеты с замками-фиксаторами, а также куски фольги со следами белого порошка.
- Физико-химическое исследование подтвердило, что изъятое вещество является производным наркотического средства массой более четырех граммов, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

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