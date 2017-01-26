На трассе Ростов-Ставрополь насмерть сбили водителя грузовика





На 40 километре трассы Ростов-Ставрополь был насмерть сбит пешеход. Трагедия произошла 26 января около 6 часов утра. По предварительным данным, 57-летний мужчина внезапно вышел на дорогу из-за стоящего транспортного средства, и попал под колеса «Газели».

- Водителем, сбившим пешехода, оказался 45-летний мужчина,- сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.



Установлено, что погибший был водителем грузового автомобиля «Ман». Мужчина остановился для того, чтобы протереть фары, однако возвращаясь в салон, неосторожно вышел перед проезжавшей мимо грузовика «Газелью». На одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.