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На трассе Ростов-Ставрополь насмерть сбили водителя грузовика

На трассе Ростов-Ставрополь насмерть сбили водителя грузовика

На 40 километре трассы Ростов-Ставрополь был насмерть сбит пешеход. Трагедия произошла 26 января около 6 часов утра. По предварительным данным, 57-летний мужчина внезапно вышел на дорогу из-за стоящего транспортного средства, и попал под колеса «Газели».
- Водителем, сбившим пешехода, оказался 45-летний мужчина,- сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Установлено, что погибший был водителем грузового автомобиля «Ман». Мужчина остановился для того, чтобы протереть фары, однако возвращаясь в салон, неосторожно вышел перед проезжавшей мимо грузовика «Газелью». На одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.

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