На трассе Ростов – ст. Тацинская почти на год ограничат движение грузовиков



В Ростовской области на трассе Ростов – ст. Тацинская почти на год ограничат движение грузовиков.



С 8 декабря этого года до 30 октября 2018-го из-за повреждения дороги будет запрещено движения транспорта с превышением нагрузки в 30 тонн. Ограничение вводится на участке км 0+000 – км 8+840 трассы Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск – Волгодонск – Константиновск – пос. Тацинский.



Объехать указанный участок можно по схеме: км 96+040 – км 210+000, мостовой переход через реку Дон на трассе Морозовск – Цимлянск - Волгодонск, трасса Морозовск – Цимлянск – Волгодонск» на км 0+000 – км 82+400, трасса Шахты – г. Цимлянск.