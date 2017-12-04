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На трассе Ростов – ст. Тацинская почти на год ограничат движение грузовиков

На трассе Ростов – ст. Тацинская почти на год ограничат движение грузовиков
В Ростовской области на трассе Ростов – ст. Тацинская почти на год ограничат движение грузовиков.

С 8 декабря этого года до 30 октября 2018-го из-за повреждения дороги будет запрещено движения транспорта с превышением нагрузки в 30 тонн. Ограничение вводится на участке км 0+000 – км 8+840 трассы Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск – Волгодонск – Константиновск – пос. Тацинский.

Объехать указанный участок можно по схеме: км 96+040 – км 210+000, мостовой переход через реку Дон на трассе Морозовск – Цимлянск - Волгодонск, трасса Морозовск – Цимлянск – Волгодонск» на км 0+000 – км 82+400, трасса Шахты – г. Цимлянск.

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