На трассе Ростов-Азов на три дня ограничат движение

На трассе Ростов-Азов на три дня ограничат движение транспорта.



Движение будет прекращено на участке новой автомобильной дороги по направлению из Ростова в Азов 1 и 3 августа. Трасса будет закрыта с 8 утра до 16 часов. В это время здесь будут проходить соревнования VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по велоспорту-шоссе.



Во время закрытия этот участок можно объехать по старой трассе, проходящей через посёлки Овощной, Кулешовка и Новоалександровка.

Для автомобилистов, следующих в обратном направлении, схема движения останется неизменной.