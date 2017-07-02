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На трассе Ростов-Азов на три дня ограничат движение

На трассе Ростов-Азов на три дня ограничат движение транспорта.

Движение будет прекращено на участке новой автомобильной дороги по направлению из Ростова в Азов 1 и 3 августа. Трасса будет закрыта с 8 утра до 16 часов. В это время здесь будут проходить соревнования VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по велоспорту-шоссе.

Во время закрытия этот участок можно объехать по старой трассе, проходящей через посёлки Овощной, Кулешовка и Новоалександровка.
Для автомобилистов, следующих в обратном направлении, схема движения останется неизменной.

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