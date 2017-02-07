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На трассе М-4 «Дон» сгорела фура

На трассе М-4 «Дон» сгорела фура

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» из-за короткого замыкания проводки сгорел большегруз «Скания Л».

ЧП произошло около девяти вечера 5 февраля на 841 километре дороги на территории Миллеровского района.
- Автомобиль «Скания Л» горел на площади 8 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В ликвидации огня принимали участие четыре спасателя и одна единица спецтехники. В пожаре никто не пострадал.

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