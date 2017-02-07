На трассе М-4 «Дон» сгорела фура





В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» из-за короткого замыкания проводки сгорел большегруз «Скания Л».



ЧП произошло около девяти вечера 5 февраля на 841 километре дороги на территории Миллеровского района.

- Автомобиль «Скания Л» горел на площади 8 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



В ликвидации огня принимали участие четыре спасателя и одна единица спецтехники. В пожаре никто не пострадал.