На территории частного дома в Батайске сгорела баня





В городе Батайске на территории частного дома сгорела баня.



Возгорание произошло 13 февраля на переулке Локомотивном, 12. По информации ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о пожаре поступило в 04:57.

- Горела баня на площади 10 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в спасательном ведомстве.



Как удалось установить специалистам, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



В тушении были задействованы две единицы техники и семь спасателей. Пожар локализован в 05:11, полностью горение ликвидировали в 05:15.