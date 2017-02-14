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На территории частного дома в Батайске сгорела баня

На территории частного дома в Батайске сгорела баня

В городе Батайске на территории частного дома сгорела баня.

Возгорание произошло 13 февраля на переулке Локомотивном, 12. По информации ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о пожаре поступило в 04:57.
- Горела баня на площади 10 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в спасательном ведомстве.

Как удалось установить специалистам, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В тушении были задействованы две единицы техники и семь спасателей. Пожар локализован в 05:11, полностью горение ликвидировали в 05:15.

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