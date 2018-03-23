На таможне в Ростовской области женщина пыталась выдать поддельные часы за оригинал



За незаконное использование товарных знаков гражданку Украины привлекут к уголовной ответственности. Женщина пыталась задекларировать на Азовской таможне 315 поддельных часов узнаваемых брендов.



Гражданка Украины подала на Азовском таможенном посту Ростовской таможни декларацию на 315 женских и мужских наручных электронных часов. В ходе таможенного контроля было установлено, что товар является контрафактом.



Так, на часах были обозначения таких брендов, как Patek Philippe SA Geneve, Rado Uhren AG и Swatch AG. Для примера: одни оригинальные часы от Patek Philippe SA Geneve стоят 280 тысяч рублей.



Выяснилось, что владельцы брендов не давали женщине согласия на использование принадлежащих им товарных знаков. По мнению правообладателей, из-за неправомерных действий гражданки Украины обладатели исключительных прав могли понести ущерб в общей сумме более чем 50 млн рублей.



Правоохранители изъяли у женщины контрафактные часы. Материалы дела переданы в МВД РФ.