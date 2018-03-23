Авторизация

Регистрация


  • USD 57.00
  • EUR 70.57
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

На таможне в Ростовской области женщина пыталась выдать поддельные часы за оригинал

На таможне в Ростовской области женщина пыталась выдать поддельные часы за оригинал
За незаконное использование товарных знаков гражданку Украины привлекут к уголовной ответственности. Женщина пыталась задекларировать на Азовской таможне 315 поддельных часов узнаваемых брендов.

Гражданка Украины подала на Азовском таможенном посту Ростовской таможни декларацию на 315 женских и мужских наручных электронных часов. В ходе таможенного контроля было установлено, что товар является контрафактом.

Так, на часах были обозначения таких брендов, как Patek Philippe SA Geneve, Rado Uhren AG и Swatch AG. Для примера: одни оригинальные часы от Patek Philippe SA Geneve стоят 280 тысяч рублей.

Выяснилось, что владельцы брендов не давали женщине согласия на использование принадлежащих им товарных знаков. По мнению правообладателей, из-за неправомерных действий гражданки Украины обладатели исключительных прав могли понести ущерб в общей сумме более чем 50 млн рублей.

Правоохранители изъяли у женщины контрафактные часы. Материалы дела переданы в МВД РФ.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.