На следующей неделе в Ростове планируется отключение света

На следующей неделе в Ростове на ряде улиц не будет света. Так, 28 ноября с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена в доме № 259Б на проспекте Стачки, а также на улице Пескова, 17П.



29 ноября с 9 до 17 часов света не будет в доме № 184/3 на проспекте Стачки.



30 ноября с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Тружеников, в домах с 8 по 12;

- пр. Стачки, в домах №№ 180/1, 180/2, 182, 182/1, 182/2;

- Украинской, в домах с 14 по 18 и с 21 по 41;

- в пер. Хопёрском, в домах с 41 по 75 и с 46 по 90;

- в пер. Донецком, в домах с 65 по 87 и с 90 по 116;

- в пер. Игарском, в домах с 81 по 109 и с 80 по 108;

- в пер. Днепровском, в домах с 77 по 105 и с 76 по 108/1;

- в пер. Беломорском, в домах с 65 по 103.



1 декабря с 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- Андрея Сладкова, 87, 87/1, 89;

- Зорге, 22/91;

- пр. Стачки, 188/3, 190/2.