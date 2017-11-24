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На следующей неделе в Ростове планируется отключение света

На следующей неделе в Ростове на ряде улиц не будет света. Так, 28 ноября с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена в доме № 259Б на проспекте Стачки, а также на улице Пескова, 17П.

29 ноября с 9 до 17 часов света не будет в доме № 184/3 на проспекте Стачки.

30 ноября с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Тружеников, в домах с 8 по 12;
- пр. Стачки, в домах №№ 180/1, 180/2, 182, 182/1, 182/2;
- Украинской, в домах с 14 по 18 и с 21 по 41;
- в пер. Хопёрском, в домах с 41 по 75 и с 46 по 90;
- в пер. Донецком, в домах с 65 по 87 и с 90 по 116;
- в пер. Игарском, в домах с 81 по 109 и с 80 по 108;
- в пер. Днепровском, в домах с 77 по 105 и с 76 по 108/1;
- в пер. Беломорском, в домах с 65 по 103.

1 декабря с 9 до 17 часов света не будет на улицах:
- Андрея Сладкова, 87, 87/1, 89;
- Зорге, 22/91;
- пр. Стачки, 188/3, 190/2.

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