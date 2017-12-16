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На Северном в Ростове несколько улиц останутся без воды

На Северном в Ростове несколько улиц останутся без воды
Фото: Hyser.com.ua

В Ростове в Северном жилом массиве несколько улиц на день останутся без воды.

Подача воды будет прекращена 22 декабря с 8 утра до 18 часов в границах проспекта Королева – бульвара Комарова – проспекта Космонавтов – улицы Добровольского (часть 4-го микрорайона). Водоснабжение также будет отсутствовать в супермаркете «Окей».

Как сообщили в «Ростовводоканале», остановка подачи воды связана с переврезкой водопроводной линии на проспекте Космонавтов.

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