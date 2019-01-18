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На региональной трассе в Ростовской области на три дня закроют проезд

На региональной трассе в Ростовской области на три дня закроют проезд
На участке одной из трасс Ростовской области временно прекратят движение транспорта. Такая информация появилась на сайте правительства региона.

С 30 января по 1 февраля 2019 года нельзя будет проехать с 20 по 22 километр трассы Морозовск — Вольно-Донская — автодорога «Волгоград — Каменск-Шахтинский».

Объезд сделают по трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной, а также в обход Морозовска.

Ограничения связаны со срочными работами на 130 километре железнодорожного переезда Лихая — Волгоград.

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