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На проспекте Шолохова в Ростове на день отключат свет

На проспекте Шолохова в Ростове на день отключат свет

В Ростове на проспекте Шолохова на день отключат электроэнергию. Света не будет с 9 до 16 часов 7 февраля в домах № 199/4 и № 209/1.

Отключение связано с проведением регламентных работ на трансформаторной подстанции.

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