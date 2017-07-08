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На пляже в Ростове подросток украл у девушки телефон

На пляже в Ростове подросток украл у девушки телефон

На пляже в Ростове подросток украл у девушки телефон.

В полицию обратилась ростовчанка, которая рассказала, что на пляже у неё украли телефон. По словам потерпевшей, она ненадолго оставила вещи без присмотра, а когда вернулась, обнаружила, что у неё пропал мобильник.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 15-летний подросток.
- Сотрудники полиции выяснили, что несовершеннолетний видел, как девушка положила мобильный телефон в рюкзак, и, воспользовавшись тем, что она отвлеклась, украл мобильник, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Украденный телефон вернули хозяйке.

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