На пляже в Ростове подросток украл у девушки телефон





На пляже в Ростове подросток украл у девушки телефон.



В полицию обратилась ростовчанка, которая рассказала, что на пляже у неё украли телефон. По словам потерпевшей, она ненадолго оставила вещи без присмотра, а когда вернулась, обнаружила, что у неё пропал мобильник.



Полицейские выяснили, что к краже причастен 15-летний подросток.

- Сотрудники полиции выяснили, что несовершеннолетний видел, как девушка положила мобильный телефон в рюкзак, и, воспользовавшись тем, что она отвлеклась, украл мобильник, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Украденный телефон вернули хозяйке.