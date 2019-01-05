В первую рабочую неделю года в Ростове отключат свет в ряде домов
В конце первой рабочей недели года в ряде домов в Ростове отключат электроэнергию.
Так, 10 января с 9 до 17 часов света не будет в переулках:
– Сальском, в домах с 1 по 27 и со 2 по 24;
- Медведицком, в домах с 1 по 21 и со 2 по 24;
- Донском, в домах с 1 по 21 и со 2 по 32.
11 января с 9 до 17 часов электричество отключат в переулках:
- Медведицком, в домах с 1 по 21 и со 2 по 24;
- Донском, в домах с 1 по 21 и со 2 по 32;
- Хоперском, в домах с 1 по 21 и со 2 по 24.