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В переулке Газетном в Ростове продлили ограничение движения транспорта

В центре Ростова в переулке Газетном продлили ограничение движения транспорта.

Проезд на участке от улицы М. Горького до Красноармейской будет закрыт до 31 марта 2019 года. Напомним, ограничение введено в связи с ремонтными работами на фасаде здания, входящего в Комплекс промышленных зданий фабрики В. И. Асмолова.

Кроме того, из-за строительства многоквартирного дома на Богатяновском спуске до 31 декабря частично ограничат движение по Богатяновскому спуску в створе дома № 11а в южном направлении на время погрузки-выгрузки, въезда-выезда строительной техники.

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