На новогодних праздниках из Ростова в «Розу Хутор» запустят поезд



Фото: Linkis.com

Между Ростовом и горнолыжным курортом «Роза Хутор» на новогодних каникулах будет курсировать поезд.



«Лыжная стрела», такое название получил поезд № 17/18, будет отправляться со станции Ростов-Главный в 21:26 и прибывать в Розу Хутор в 08:01 следующего дня. По пути следования поезд делает остановки на станциях Краснодар, Туапсе, Адлер. Первый состав отходит 29 декабря. Затем ежедневно с 1 по 7 января. Время в пути составит 10 часов 35 минут.



В Ростов состав будет отправляться в 20:07 30 декабря, а также со 2 по 8 января. Прибытие в донскую столицу на следующие сутки в 08:06.



В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что состав сформирован из купейных и плацкартных вагонов. В штабном вагоне предусмотрено дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки горнолыжного инвентаря. Пассажиры смогут взять с собой лыжи и сноуборды.



Цена билетов на проезд в плацкартных вагонах туда-обратно – от 3030 рублей, в купейных – от 3998 рублей.