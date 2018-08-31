На нескольких улицах Ростова в течение недели будут отключать свет

В Ростове до конца рабочей недели на нескольких улицах будут отключать электроэнергию.



Так, во вторник, 4 сентября, с 9 до 15 часов света не будет по адресам:

- улица Петровская, в домах с 13 по 47 и с 26 по 50;

- переулок Кольцовский, в домах с 5 по 7, 8;

- улица Социалистическая, в домах с 144 по 146 и со 150 по 160.



5 сентября с 9 до 15 часов электричество отключат:

- в переулке Крыловском, в домах с 14 по 34, 15 и с 27 по 33;

- на улице Петровской, в домах с 3 по 13 и с 6 по 10;

- на улице Станиславского, в домах со 101 по 119 и со 142 по 166.



6 сентября с 9 до 17 часов электроэнергии не будет в переулках:

- Шахтинском, в домах с 1 по 17 и со 2 по 16,

- Егорлыкском, в домах с 1 по 21 и со 2 по 22;

- Осетинском, в домах с 1 по 17 и со 2 по 22.



7 сентября с 9 до 10 часов электроэнергии не будет на улицах:

- 18-й, в домах с 16 по 52 и с 23 по 55;

- 19-й, в домах с 1 по 153 и со 2 по 94;

- в переулке Доломановском, в домах со 137 по 171.



В «Донэнерго» сообщили, что отключение проводится для исключения аварийных ситуаций.