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На Малиновского в Ростове столкнулись «Лексус» и «Киа»: пострадал один из водителей

На Малиновского в Ростове столкнулись «Лексус» и «Киа»: пострадал один из водителей

В Ростове на улице Малиновского в столкновении двух иномарок пострадал водитель.

ДТП произошло утром 20 декабря. По предварительным данным, 40-летний водитель «Лексуса», поворачивая налево, не уступил дорогу «Киа Рио» и столкнулся с ним.
- В результате аварии пострадал 26-летний водитель «Киа», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – По факту ДТП проводится проверка.

Госпитализация пострадавшему мужчине не понадобилась. Прибывшие медики оказали ему помощь на месте происшествия.

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