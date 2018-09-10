На концерт Дельфина с 25%-процентной скидкой!



12 сентября 2018 года. Ростов-на-Дону. 14 сентября группа «Дельфин» выступит с заключительным концертом в рамках проекта Rostov Roof Music на крыше Галереи «АСТОР». Абоненты «МегаФона» смогут посетить его со скидкой 25%.



Для этого нужно подключиться на тарифный план «Слушай!», «Говори!», «Общайся!», «Смотри!», «Смотри+» линейки «Включайся!» или перейти со своим номером в сеть оператора. Абонент получает промо-код, который может использовать при покупке билетов на rnd.kassir.ru. Акция действует в салонах «МегаФона» до 14 сентября.



«В этом году наши абоненты смогли посетить концерты Rostov Roof Music на «особых» условиях, и мы всегда стараемся создавать для них самую комфортную атмосферу, - рассказывает Алесей Барков, директор ростовского отделения Компании «МегаФон». – В первую очередь – это возможность делиться мгновениями – постить фото и видео, выходить в прямые эфиры, - все это показывает сопричастность к событию и культурной жизни города. Как показывает наша статистика, это очень важно для молодежи: за предыдущие концерты на крыше абоненты «МегаФона» в сумме прокачали 3,17 ТБ интернет-трафика, что сопоставимо с 1 миллионом прямых эфиров, стрим-видео и фотографий».



Проект Rostov Roof Music уже второй год подряд радует ростовчан, предлагая новый формат отдыха — концерты на крыше популярной Галереи «АСТОР» в самом центре города. В этом году жители и гости города смогли посетить 14 выступлений российских и зарубежных музыкальных коллективов. Концерт «Дельфина» закроет проект в этом сезоне.