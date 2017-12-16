На двух перекрёстках в Ростове изменится схема движения



На двух перекрёстках в Ростове изменится схема движения транспорта.



Так, будет изменен приоритет проезда на пересечении улицы 3-й Круговой с Батуринской и улицы Некрасовской с переулком Майкопским. С 25 декабря главной станет дорога по маршруту движения общественного транспорта.



Как сообщили в департаменте автомобильных дорог, схема движения меняется для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности дорожной.