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На двух перекрёстках в Ростове изменится схема движения

На двух перекрёстках в Ростове изменится схема движения
На двух перекрёстках в Ростове изменится схема движения транспорта.

Так, будет изменен приоритет проезда на пересечении улицы 3-й Круговой с Батуринской и улицы Некрасовской с переулком Майкопским. С 25 декабря главной станет дорога по маршруту движения общественного транспорта.

Как сообщили в департаменте автомобильных дорог, схема движения меняется для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности дорожной.

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