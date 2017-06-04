На Дону уничтожили 7,5 тонны черешни без фитосанитарных документов





В Ростовской области уничтожили 7,5 тонны свежей черешни, перевозимой без фитосанитарных документов.



Фуру, перевозившую фрукты, остановили на трассе М-4 «Дон». Согласно товарно-транспортной накладной груз был отправлен ООО «Овощи и Фрукты» из Москвы. Товар направлялся индивидуальному предпринимателю, адрес которого не был указан.

- В ходе осмотра грузовика обнаружена продукция с характерными признаками производства упаковки в европейских странах, со следами уничтожения маркировки на деревянных поддонах, без маркировки, в количестве 7 570 кг, - рассказали в Россельхознадзоре. - Продукция перемещалась без фитосанитарных документов.



Товар в полном объёме был уничтожен на полигоне твердых бытовых отходов.