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На Дону уничтожили 7,5 тонны черешни без фитосанитарных документов

На Дону уничтожили 7,5 тонны черешни без фитосанитарных документов

В Ростовской области уничтожили 7,5 тонны свежей черешни, перевозимой без фитосанитарных документов.

Фуру, перевозившую фрукты, остановили на трассе М-4 «Дон». Согласно товарно-транспортной накладной груз был отправлен ООО «Овощи и Фрукты» из Москвы. Товар направлялся индивидуальному предпринимателю, адрес которого не был указан.
- В ходе осмотра грузовика обнаружена продукция с характерными признаками производства упаковки в европейских странах, со следами уничтожения маркировки на деревянных поддонах, без маркировки, в количестве 7 570 кг, - рассказали в Россельхознадзоре. - Продукция перемещалась без фитосанитарных документов.

Товар в полном объёме был уничтожен на полигоне твердых бытовых отходов.

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