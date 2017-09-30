На Дону сгорело 150 кв. м сена



В Ростовской области сгорело 150 кв. м сена. Пожар произошёл в посёлке Красноглинском Зерноградского района 1 октября около 18 часов.



Пламя охватило 150 кв. м сухой растительности на восточной окраине посёлка.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар был ликвидирован в 18:21.



К тушению привлекались две единицы техники и четыре спасателя. Причина возгорания устанавливается.



Напомним, в Ростовской области, несмотря на похолодание, сохраняется высокая пожароопасность. По данным регионального управления МЧС, со 2 по 4 октября в большинстве районов области, в том числе в Ростове, сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5-й класс.