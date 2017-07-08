Авторизация

Регистрация
  • USD 60.30
  • EUR 68.77
Новости

Лента новостей

0

На Дону сгорели три телеги с сеном

В Ремонтненском районе Ростовской области сгорели три телеги с сеном. Возгорание сухой травы произошло ночью 10 июля на южной окраине посёлка Краснопартизанский.

По данным донского управления МЧС, площадь пожара составила 60 кв.м.
- Сообщение о происшествии поступило в 01:59. В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве.

К тушению привлекались одна единица техники и четыре спасателя. Пожар локализован в 02:36, а полностью ликвидирован в 02:32.

В настоящее время специалисты выясняют причину пожара. Отметим, в Ростовской области действует режим особый противопожарный режим. Во время летней жары к возгоранию сухой растительности может привести даже маленькая искра.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.