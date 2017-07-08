На Дону сгорели три телеги с сеном

В Ремонтненском районе Ростовской области сгорели три телеги с сеном. Возгорание сухой травы произошло ночью 10 июля на южной окраине посёлка Краснопартизанский.



По данным донского управления МЧС, площадь пожара составила 60 кв.м.

- Сообщение о происшествии поступило в 01:59. В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве.



К тушению привлекались одна единица техники и четыре спасателя. Пожар локализован в 02:36, а полностью ликвидирован в 02:32.



В настоящее время специалисты выясняют причину пожара. Отметим, в Ростовской области действует режим особый противопожарный режим. Во время летней жары к возгоранию сухой растительности может привести даже маленькая искра.