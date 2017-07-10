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На Дону при возгорании скутера пострадала девушка

В Ростовской области при возгорании скутера «Омакс» пострадала девушка.

Двухколёсное транспортное средство загорелось в селе Куйбышево в переулке Горном. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 11 июля около 15 часов.

Прибывшие пожарные в считанные минуты потушили скутер. При возгорании пострадала 30-летняя девушка, которая в момент возгорания управляла транспортом. У пострадавшей - ожоги правой руки и правой ноги.

К тушению привлекались четыре спасателя и две единицы техники.

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