На Дону при возгорании скутера пострадала девушка

В Ростовской области при возгорании скутера «Омакс» пострадала девушка.



Двухколёсное транспортное средство загорелось в селе Куйбышево в переулке Горном. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 11 июля около 15 часов.



Прибывшие пожарные в считанные минуты потушили скутер. При возгорании пострадала 30-летняя девушка, которая в момент возгорания управляла транспортом. У пострадавшей - ожоги правой руки и правой ноги.



К тушению привлекались четыре спасателя и две единицы техники.