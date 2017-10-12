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На Дону при пожаре в доме погиб человек

В Ростовской области в результате пожара в частном доме погиб человек.

ЧП произошло в хуторе Спорный Веселовского района. На улице Хуторской вечером 13 октября загорелся частный дом. По данным донского управления МЧС, огонь распространился на площадь 4 кв. м.

При ликвидации возгорания спасатели обнаружили погибшего. По предварительным данным, от отравления продуктами горения скончался хозяин дома. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В тушении были задействованы шесть пожарных и две единицы техники.

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