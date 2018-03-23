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На Дону оштрафовали компанию, поставлявшую в больницу незарегистрированный кислород

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал ООО «Кислород», поставлявшее в одну из больниц области незарегистрированный кислород.

Как сообщили в территориальном органе Росздравнадзора по Ростовской области, на протяжении года компания поставляла в учреждение медицинский кислород, не включенный в государственный реестр лекарственных средств.
- По решению суда фирма оштрафована на полмиллиона рублей, - добавили в ведомстве.

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