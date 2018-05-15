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На 18-й Линии в Ростове до конца года ограничат движение транспорта

В Ростове на улице 18-я Линия ограничат движение транспорта до конца года.

Проезд будет закрыт с 5 июня на участке от улицы Советской до 1-й Майской. Ограничение вводится в связи со строительством жилого дома.

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