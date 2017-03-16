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Мужчина за день совершил два разбойных нападения на магазины в Ростовской области

Мужчина за день совершил два разбойных нападения на магазины в Ростовской области

В Орловском районе Ростовской области мужчина совершил два разбойных нападения подряд.

17 марта налётчик с ножом вошёл в продуктовый магазин и, угрожая продавцу, потребовал отдать деньги. Однако сотрудница стала звать на помощь, чем спугнула грабителя. Тогда он предпринял ещё одну попытку ограбления в другом магазине. Но и в этот раз его ждала неудача. О мужчине с ножом работники торговой точки сообщили в полицию. Вскоре налётчика задержали.
- Полицейские задержали 37-летнего местного жителя в течение нескольких минут на одной из улиц поселка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении неудачливого грабителя возбуждены уголовные дела по статье «Разбой».

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