Мужчина за день совершил два разбойных нападения на магазины в Ростовской области





В Орловском районе Ростовской области мужчина совершил два разбойных нападения подряд.



17 марта налётчик с ножом вошёл в продуктовый магазин и, угрожая продавцу, потребовал отдать деньги. Однако сотрудница стала звать на помощь, чем спугнула грабителя. Тогда он предпринял ещё одну попытку ограбления в другом магазине. Но и в этот раз его ждала неудача. О мужчине с ножом работники торговой точки сообщили в полицию. Вскоре налётчика задержали.

- Полицейские задержали 37-летнего местного жителя в течение нескольких минут на одной из улиц поселка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении неудачливого грабителя возбуждены уголовные дела по статье «Разбой».