Мужчина украл из дома в Ростовской области микроволновку

В Ростовской области задержали подозреваемого в краже бытовой техники.



В полицию Сальского района обратился местный житель с заявлением о краже микроволновой печи. Мужчина рассказал, что неизвестный сломал замок входной двери и украл из его дома микроволновку.



По подозрению в краже был задержан 26-летний мужчина, который перепродал украденную технику, а деньги потратил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас мужчина находится под стражей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.