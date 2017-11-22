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Мужчина украл из дома в Ростовской области микроволновку

В Ростовской области задержали подозреваемого в краже бытовой техники.

В полицию Сальского района обратился местный житель с заявлением о краже микроволновой печи. Мужчина рассказал, что неизвестный сломал замок входной двери и украл из его дома микроволновку.

По подозрению в краже был задержан 26-летний мужчина, который перепродал украденную технику, а деньги потратил.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас мужчина находится под стражей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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