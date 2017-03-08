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Мужчина украл из бара в Волгодонске алкоголь, еду и бытовую технику

Мужчина украл из бара в Волгодонске алкоголь, еду и бытовую технику

Мужчина украл из бара в Волгодонске алкоголь, еду и бытовую технику. 4 марта ночью 24-летний местный житель отжал дверь и проник в уже закрытое заведение. Молодой человек взял с собой все, что ему приглянулось: алкоголь, продукты, бытовую технику и деньги из кассы. После этого он скрылся.
- Мужчину задержали 9 марта,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

Похищенное имущество, которое злоумышленник не успел продать, вернули владельцу. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража».

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