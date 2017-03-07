Мужчина серьезно пострадал, выпав из движущегося автомобиля в Ростовской области





32-летний мужчина серьезно пострадал, выпав из автомобиля в Ростовской области.



8 марта около пяти часов вечера иномарка «Рено Меган» ехала по трассе «Ростов - Азов». Дверь машины сломалась, и на 19 километре дороги она открылась прямо на ходу, когда 50-летний водитель уже успел набрать внушительную скорость.

- Пассажир выпал через открывшуюся дверь,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.



Все обстоятельства ДТП устанавливаются.