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Мужчина серьезно пострадал, выпав из движущегося автомобиля в Ростовской области

Мужчина серьезно пострадал, выпав из движущегося автомобиля в Ростовской области

32-летний мужчина серьезно пострадал, выпав из автомобиля в Ростовской области.

8 марта около пяти часов вечера иномарка «Рено Меган» ехала по трассе «Ростов - Азов». Дверь машины сломалась, и на 19 километре дороги она открылась прямо на ходу, когда 50-летний водитель уже успел набрать внушительную скорость.
- Пассажир выпал через открывшуюся дверь,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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