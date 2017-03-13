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Мужчина пытался украсть камеру наблюдения в Таганроге

Мужчина пытался украсть камеру наблюдения в Таганроге

35-летний безработный мужчина пытался украсть камеру наблюдения в Таганроге. Устройство во дворе поставил хозяин частного дома на улице Калинина для того, чтобы к нему не залезли воры. В итоге сама камера привлекла внимание злоумышленника. Ночью 13 марта он перелез через забор и скрутил её, сообщают в пресс-службе Росгвардии по Ростовской области.

В это время сотрудникам вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога». Злоумышленника задержали, когда он пытался скрыться с украденным устройством. Сумму ущерба оценили в три тыс. руб. На задержанного мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

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