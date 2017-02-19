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Мужчина пострадал в результате возгорания грузовика в Таганроге

Мужчина пострадал в результате возгорания грузовика в Таганроге

В Таганроге в результате возгорания грузовика «МАЗ» пострадал 56-летний мужчина.

Пожар произошёл на улице Социалистической 18 февраля в начале восьмого вечера.
- Произошло возгорание автомобиля «МАЗ» на площади 5 кв.м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Есть пострадавший.

Чтобы ликвидировать огонь пожарным понадобилось порядка 10 минут. К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники.

По предварительным данным, пострадавший мужчина – водитель-дальнобойщик.

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