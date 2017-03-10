Мужчина, подобрав ключ, украл из дома украшения на 150 тыс. руб.

В Неклиновском районе Ростовской области мужчина украл из дома украшения на 150 тыс. руб.



Кража произошла в селе Николаевка. В полицию обратился местный житель и рассказал, что из его дома пропали золотые изделия. По подозрению в краже был задержан 30-летний житель Таганрога.

- Полицейские установили, что пока хозяев не было, подозреваемый подобрал ключи от входной двери, проник в дом и похитил ювелирные украшения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Похищенное имущество он продал в ломбард.



В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Кража».