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Мужчина, подобрав ключ, украл из дома украшения на 150 тыс. руб.

В Неклиновском районе Ростовской области мужчина украл из дома украшения на 150 тыс. руб.

Кража произошла в селе Николаевка. В полицию обратился местный житель и рассказал, что из его дома пропали золотые изделия. По подозрению в краже был задержан 30-летний житель Таганрога.
- Полицейские установили, что пока хозяев не было, подозреваемый подобрал ключи от входной двери, проник в дом и похитил ювелирные украшения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Похищенное имущество он продал в ломбард.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Кража».

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