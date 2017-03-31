Мужчина избил администратора базы отдыха и украл деньги в Ростовской области





Мужчина избил и администратора базы отдыха и украл деньги в Аксайском районе Ростовской области. Его задержали 1 апреля.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 37-летний житель Аксая зашел в служебное помещение. Там находилась девушка-администратор, а на столе лежали деньги. Мужчина ударил сотрудницу базы отдыха по лицу, собрал «наличку» и сбежал.



Администратор обратилась в полицию. Злоумышленника задержали. На задержанного завели уголовное дело по статье «Грабеж».

