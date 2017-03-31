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Мужчина избил администратора базы отдыха и украл деньги в Ростовской области

Мужчина избил администратора базы отдыха и украл деньги в Ростовской области

Мужчина избил и администратора базы отдыха и украл деньги в Аксайском районе Ростовской области. Его задержали 1 апреля.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 37-летний житель Аксая зашел в служебное помещение. Там находилась девушка-администратор, а на столе лежали деньги. Мужчина ударил сотрудницу базы отдыха по лицу, собрал «наличку» и сбежал.

Администратор обратилась в полицию. Злоумышленника задержали. На задержанного завели уголовное дело по статье «Грабеж».

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