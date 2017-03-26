Мужчина до полусмерти избил битой своего соседа в Батайске

Мужчина до полусмерти избил битой своего соседа в Батайске. Однако подавать заявление в полицию пострадавший не торопился. Конфликт произошел в конце февраля, а уголовное дело завели 25 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.



Как выяснилось, в гости к 36-летнему жителю Батайска пришел его 39-летний сосед. Мужчины серьезно поссорились, хозяин квартиры сходил за битой и принялся избивать своего знакомого.



Пострадавшего с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Однако он не торопился заявлять на своего буйного товарища в полицию, надеясь помириться с ним. Но злоумышленник этого делать не собирался, поэтому избитый мужчина все-таки решился написать заявление.



На дебошира завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.