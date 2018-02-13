Мусоросжигательный завод в Сочи: зачем он нужен?





Ежегодно количество отходов в мире растет, равно как и уровень их опасности. И Сочи тут не является исключением. Проблема утилизации мусора стоит в городе крайне остро и уже долгие годы обсуждается на самом высоком уровне.



Прошлый год стал одним из самых тяжелых – жители Центрального района задыхались от неприятного запаха, исходившего от стихийной свалки в районе ТЦ «Олимп». Сейчас работа свалки, высота которой уже сравнима с четырехэтажным домом, приостановлена.



Неприятный запах – меньшая из бед. Ведь токсичные вещества, образуемые на свалках, просачиваются в почву и отравляют грунтовые воды. Летом проблема может стать еще серьезнее – на свалке может вспыхнуть пожар со всеми вытекающими последствиями.



Самыми опасными из продуктов открытого горения органических отходов являются полиароматические углеводороды, принадлежащие к наивысшему - первому - классу опасности и обладающие наибольшей канцерогенностью по сравнению с другими родственными веществами.



При горении мусора создаются идеальные условия и для выделения диоксинов – веществ, обладающих мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и эмбриотоксическим действием. И это лишь часть неприятных последствий, к которым может привести открытое горение мусора.



Но нужно понимать – мусор не прилетает к нам с другой планеты. Да, его могут свозить в одну точку, но образуется он в любом случае в результате жизнедеятельности человека. Мусор является неотъемлемой частью современного общества потребления, и по щелчку пальцев он никуда не исчезнет.



Решение проблемы давно нашли в самых развитых странах. Современные технологии позволяют строить заводы, избавляющие регион не только от мусора, но от любого негативного эффекта, вызванного переработкой или уничтожением отходов. Примером может служить мусоросжигательный завод Шпиттелау, расположенный в Вене. Он не только украшает город своим футуристическим экстерьером, но и прекрасно справляется со своей главной задачей – уничтожением мусора. Никакого запаха от этого процесса вы не почувствуете даже в метре от здания, а получаемая энергия используется для обогрева тысяч венских домов.



Завод по современным стандартам планируют построить и в Сочи. Да, это дорого. Но другого выхода нет – подобное сооружение сразу решит все проблемы, связанные с загрязнением города. Завод по технологии японско-швейцарской фирмы Hitachi Zosen Inova планируется построить в Лазаревском районе. Аналогичные заводы строятся по всему миру, в том числе в Германии, Франции, Дании, Швеции, Японии и США.