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Мошенник подсунул пенсионерке сломанное устройство для определения уровня загрязнения воздуха

Мошенник подсунул пенсионерке сломанное устройство для определения уровня загрязнения воздуха

В Ростовской области мошенник подсунул пенсионерке неработающее устройство для определения уровня загрязнения воздуха.

Молодой человек пришёл в дом к жительнице Родионово-Несветайского района. Он предложил пенсионерке купить устройство для определения уровня загрязнения воздуха. Поверив мужчине, дончанка приобрела для себя два прибора по 6 тыс. руб. каждый. Когда продавец ушел, женщина обнаружила, что устройства не работают.
- По подозрению в мошенничестве сотрудники полиции задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за хранение наркотиков 27-летнего жителя Ростова, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина заключен под стражу.

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