Мошенник подсунул пенсионерке сломанное устройство для определения уровня загрязнения воздуха





В Ростовской области мошенник подсунул пенсионерке неработающее устройство для определения уровня загрязнения воздуха.



Молодой человек пришёл в дом к жительнице Родионово-Несветайского района. Он предложил пенсионерке купить устройство для определения уровня загрязнения воздуха. Поверив мужчине, дончанка приобрела для себя два прибора по 6 тыс. руб. каждый. Когда продавец ушел, женщина обнаружила, что устройства не работают.

- По подозрению в мошенничестве сотрудники полиции задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за хранение наркотиков 27-летнего жителя Ростова, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина заключен под стражу.