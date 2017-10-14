Мошенник под предлогом строительных работ обманул жительницу Азова

В Азове мошенник обманул местную жительницу под предлогом строительных работ.



Молодой человек разместил в Интернете объявление об услугах по утеплению домов. С обратившейся к нему женщины он взял предоплату на материалы в размере 25 тысяч рублей. Но после того как работник получил деньги, он перестал выходить на связь. Осознав, что её обманули, азовчанка обратилась в полицию.

- Участковые уполномоченные полиции установили и задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Ранее молодой человек уже был судим.



В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он помещен под подписку о невыезде.