Мошенник, обещая вставить пластиковые окна, обманул 15 таганрожцев





В Таганроге в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенника.



В Интернете девушка нашла объявление об установке металлопластиковых окон. Позвонив по указанному номеру, она договорилась о встрече. Во время личного общения она передала мастеру около 20 тыс. руб. предоплаты. Получив деньги, молодой человек перестал выходить на связь. Когда таганроженка поняла, что её обманули, она обратилась в полицию.



После того, как подозреваемый был задержан, выяснилось, что девушка далеко не первая пострадавшая от его рук.

- По подозрению в мошенничестве был задержан 24-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские установили, что подобным образом мошенник обманул, как минимум, 15 человек. Сумма предоплаты за установку окон варьировалась от 1,5 до 20 тыс. руб.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он помещён под подписку о невыезде.