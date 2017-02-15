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Мошенница, не родив ребенка, получила материнский капитал в Ростовской области

Мошенница, не родив ребенка, получила материнский капитал в Ростовской области
Мошенница, не родив ребенка, получила материнский капитал в Мясниковском районе Ростовской области. Женщина обманным путем получила справку о рождении ребенка, но никакого ребенка она не рожала. 46-летнюю жительницу Цимлянского района задержали 14 февраля.
- Выданный от медиков документ подозреваемая предъявила в учреждении, где ей выдали материнский капитал и выплаты в размере около 600 тысяч рублей,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Полученные денежные средства женщина потратила по своему усмотрению.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнице- лишение свободы сроком до шести лет.

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