Мошенница, не родив ребенка, получила материнский капитал в Ростовской области



Мошенница, не родив ребенка, получила материнский капитал в Мясниковском районе Ростовской области. Женщина обманным путем получила справку о рождении ребенка, но никакого ребенка она не рожала. 46-летнюю жительницу Цимлянского района задержали 14 февраля.

- Выданный от медиков документ подозреваемая предъявила в учреждении, где ей выдали материнский капитал и выплаты в размере около 600 тысяч рублей,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Полученные денежные средства женщина потратила по своему усмотрению.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнице- лишение свободы сроком до шести лет.