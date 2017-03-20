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Молодой стажер полиции торговал марихуаной в Азове

Молодой стажер полиции торговал марихуаной в Азове

Молодой стажер полиции торговал марихуаной. 23-летнего парня задержали в Азове.

Молодой человек под вымышленным именем зарегистрировался в одном из популярных мессенджеров и предлагал жителям Азова купить «травку». Злоумышленника задержали после того, как 6 марта он продал почти 13 грамм каннабиса. Покупателем был другой полицейский, который действовал в рамках акции «Проверочная закупка», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Стажера уволили из полиции. На него завели уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в значительном размере». Кроме того, к ответственности привлекут его руководителей и поручителей.

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