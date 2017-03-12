Молодого парня с «солью» задержали в Ростове





22-летнего парня с «солью» задержали в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Подозрительный молодой человек привлек внимание патрульных. Полицейские проследили за ним, затем остановили и обыскали.

- У задержанного нашли 15 грамм синтетического наркотика.- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Его заключили под стражу.



На 22-летнего нарушителя завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.