Микрокредитование в Ростове-на-Дону стало доступнее





С каждым годом микрофинансовых организаций в России становится все больше. Суммы, предлагаемые ими, существенно варьируются. В одном случае возможен заем от 2 000 до 10 000 рублей, в другом 15 000 – 50 000 рублей, а некоторые кредиторы готовы выдать даже 300 000 рублей и более. Несомненным плюсом МФО является оперативность обработки заявок. Ответ на запрос возможен уже через 20-30 минут после его подачи. В случае одобрения средства немедленно переводятся на карту клиента.



Для миллионов граждан кредит онлайн – единственная возможность быстро решить финансовую проблему. Есть ситуации, в которых нужда застигает человека буквально врасплох: внезапная болезнь, дальний перелет, непредвиденный ремонт авто, внесение доли застройщику и т. п. Когда деньги нужны срочно, а взять их законным способом негде, МФО обязательно придет на помощь. Важно лишь уточнить условия и не переоценить собственные возможности. Получить микрокредит реально в любом регионе. Для этого в Сети разработаны специальные проекты. Жителям Ростова-на-Дону, например, стоит посетить Zajmonline.com (https://zajmonline.com/rostov-na-donu).



Первое, на что следует обратить внимание, – кредитная ставка. В одних компаниях она выше, в других - ниже. То же касается сроков погашения займа: важно обязательно в него уложиться. Безответственный подход к возвращению средств чреват для заемщика занесением в черный список со всеми вытекающими последствиями. Интересен следующий нюанс. Идя навстречу людям, некоторые бренды допускают отсрочку платежа. И хотя санкций они не предъявляют, в дальнейшем иметь дело с такими клиентами МФО не рискуют.



Каждая микрофинансовая организация ожидает ответственности от своих подопечных. Если же заемщик имеет плохую КИ, рассчитывать на лояльность ему тоже трудно. Скорее всего, ему выставят повышенную ставку, а сумму займа снизят. Впрочем, данное обстоятельство не является фатальным. Обратившись в МФО два-три раза, выполнив при этом все требования кредитора, человек вполне себя реабилитирует. В дальнейшем он сможет получать не только микрокредиты, но и бонусы.



Заявки на кредит принимаются от лиц, достигших 18-летнего (иногда 21- или 23-летнего) возраста; имеющих паспорт гражданина РФ, ИНН, а также банковскую карту, активированную более месяца назад. Справка о доходах, поручительство, а также залог имущества для получения займа не требуется. Подавать запросы в МФО можно круглосуточно.